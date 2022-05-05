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У Миколаївській області внаслідок обстрілів поранення отримали 15 людей

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У Миколаївській області внаслідок обстрілів поранення отримали 15 людей

Управління ДСНС у Миколаєвській області

За минулу добу у Миколаївській області внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали 15 осіб.

На щастя, дітей серед потерпілих немає.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

"Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.  Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебувають 157 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину", - повідомила вона.

Нагадаємо, вчора ввечері із РСЗВ був обстріляний один із районів Миколаєва. Пошкоджень зазнали житлові будинки, газові труби, обірвано контактну лінію "електротранса". Внаслідок обстрілу виникло 4 пожежі.

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