У Миколаївській області водій на смерть збив жінку і злетів з дороги

У Миколаївській області водій на смерть збив жінку і злетів з дороги

Чоловік не впорався з кермуванням.

На автодорозі М-14 "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ" 28-річний водій автомобіля ГАЗель скоїв наїзд на 31-річну жінку-пішохода, після чого не впорався із керуванням та виїхав за межі проїзної частини дороги, де перекинувся.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинула. Керманич ГАЗелі суттєво не травмувався.

Зацим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть". Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

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Раніше стало відомо, що на автодорозі "Київ-Чоп" сталась дорожньо-транспортна пригода. У результаті від отриманих травм загинув 28-річний чоловік - його переїхали дві машини.

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