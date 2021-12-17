У Миколаївській області водій на смерть збив жінку і злетів з дороги

Чоловік не впорався з кермуванням.
На автодорозі М-14 "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ" 28-річний водій автомобіля ГАЗель скоїв наїзд на 31-річну жінку-пішохода, після чого не впорався із керуванням та виїхав за межі проїзної частини дороги, де перекинувся.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинула. Керманич ГАЗелі суттєво не травмувався.
Зацим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть". Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.
Раніше стало відомо, що на автодорозі "Київ-Чоп" сталась дорожньо-транспортна пригода. У результаті від отриманих травм загинув 28-річний чоловік - його переїхали дві машини.
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