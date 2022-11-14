У Миколаївській області водій розчавив чоловіка, який лежав на дорозі: перші подробиці (фото)

У Миколаївській області поліція розшукує 22-річного водія, який скоїв смертельний наїзд на чоловіка, а потім втік.

У селищі Костянтинівка, що у Вознесенському районі, водій автомобіля "ВАЗ 2108" наїхав на 39-річного чоловіка, який лежав на дорозі. Правоохоронці розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди та розшукують водія.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Миколаївської області.

Внаслідок наїзду чоловік загинув на місці.

Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що у Хмельницькій області на трасі не розминулися дві машини. У результаті ДТП дві людини загинули на місці аварії.

На Прикарпатті у ДТП постраждали 14 людей

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