У Миколаївській області вже понад 3 місяці розшукують зниклого студента: прикмети

У Миколаївській області вже понад 3 місяці розшукують зниклого студента: прикмети

Хлопець зник 8 червня і до цього часу не виходить на зв’язок.

Миколаївським районним управлінням поліції розшукується Шаламай Дмитро Олександрович 2003 року народження.

Про це повідомили у поліції.

Хлопець - студент одного з вищих навчальних закладів Миколаєва. 8 червня близько 9:30 він вийшов із гуртожитку по вул. Крилова для здачі іспитів, але, як з’ясувалось, в університеті так і не з’явився. Наразі його місцеперебування невідоме.

Прикмети: зріст – 180-185 см, середньої тілобудови, волосся темно-русяве, коротке, очі карі.

Був одягнений у джинси синього кольору, футболку та кофту з капюшоном чорного кольору, білі кросівки. При собі мав чорний рюкзак і сумку.

Особливі прикмети: на шиї з лівої сторони є родимка.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть надати корисну інформацію, повідомити до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла, 44 або за телефонами: 063-535-43-70, 102.

Раніше стало відомо, що у Миколаївській області зник чоловік на блакитному велосипеді.

Новини України: на Закарпатті цілу ніч шукали дітлахів, які пішли до лісу та зникли

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання