У Миколаївській області з лікарні зникла дівчина: прикмети 

Дівчина від учора не виходить на зв’язок.
У Миколаївській області поліція розшукує 16-річну Крупу Марію Ярославівну, яка вчора ввечері зникла із медичного закладу по вулиці Рюміна. Наразі її місцеперебування невідоме.
Про це повідомляє поліція.
Прикмети: зріст 150-155 см, волосся темно-русяве, худорлявої статури.
Була одягнена у чорні джинси, фіолетову кофту з капюшоном або світло-синю болоневу куртку.
Правоохоронці звертаються до громадян, які можуть допомогти знайти або надати іншу корисну інформацію, повідомити до Миколаївського районного управління за адресою: вул. Біла, 44, за телефонами (0512) 53-13-31, (0512) 40-94-89, 102.
Нагадаємо, у Хмельницькому знайшли втопленим 18-річного хлопця, який вночі 13 вересня виліз через вікно гуртожитку та зник. Хлопець навчався на четвертому курсі у Хмельницькому політехнічному коледжі.