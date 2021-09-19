У Миколаївській області з лікарні зникла дівчина: прикмети

У Миколаївській області з лікарні зникла дівчина: прикмети

Дівчина від учора не виходить на зв’язок.

У Миколаївській області поліція розшукує 16-річну Крупу Марію Ярославівну, яка вчора ввечері зникла із медичного закладу по вулиці Рюміна. Наразі її місцеперебування невідоме.

Про це повідомляє поліція.

Прикмети: зріст 150-155 см, волосся темно-русяве, худорлявої статури.

Була одягнена у чорні джинси, фіолетову кофту з капюшоном або світло-синю болоневу куртку.

Правоохоронці звертаються до громадян, які можуть допомогти знайти або надати іншу корисну інформацію, повідомити до Миколаївського районного управління за адресою: вул. Біла, 44, за телефонами (0512) 53-13-31, (0512) 40-94-89, 102.

Нагадаємо, у Хмельницькому знайшли втопленим 18-річного хлопця, який вночі 13 вересня виліз через вікно гуртожитку та зник. Хлопець навчався на четвертому курсі у Хмельницькому політехнічному коледжі.

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