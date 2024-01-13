У Миколаївській області з ополонки дістали тіло чоловіка

Чоловік не повернувся додому, його розшукували.
У Баштанці Миколаївської області на ставку загинув чоловік. Тіло дістали з промерзлої ополонки та витягли на берег.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
"За інформацією поліції, ввечері він приїхав до заледенілої водойми на власному автомобілі й додому вже не повернувся", — повідомили у відомстві.
Рятувальники за допомогою надувного човна дістались до ополонки, в якій видно було одяг людини. Тіло загиблого витягли на берег.
Нагадаємо, що у Вінницькій області довелось рятувати одразу двох рибалок, вони ризикнули вийти на тонкий лід та провалилися.
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