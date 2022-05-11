У Миколаївській області за минулу добу внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали 9 людей

За минулу добу в в Миколаївській області внаслідок обстрілів російськими військами 9 людей отримали поранення.
На щастя, дітей серед постраждалих немає.
Про це сьогоді, 11 травня, повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва на своєму каналі в Telegram.
За її словами, усі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу.
Загалом станом на ранок 11 травня в миколаївських лікарнях перебувають 159 громадян, які постраждали від атак загарбників на Миколаївщину.
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