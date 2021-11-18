У Миколаївській області запровадили комендантську годину: список обмежень і на кого вони будуть поширюватися

Дітям заборонено відвідувати кафе, бари та ресторани після 21:00.
У Первомайську Миколаївської області для дітей і підлітків до 18 років запровадили комендантську годину. Відповідне рішення ухвалили, щоб убезпечити життя неповнолітніх.
Про це повідомляє пресслужба Первомайської міськради.
"Дітям без супроводу батьків в осінньо-зимовий період заборонено відвідувати розважальні заклади й заклади громадського харчування після 21:00. У весняно-літній період - після 22:00", - сказано в повідомленні.
Неповнолітнім заборонено:
- відвідувати заклади громадського харчування та розважальних закладів після 21:00 із вересня до лютого включно й після 22:00 від березня до серпня включно;
- відвідувати інтернет-кафе, комп'ютерні клуби, читальний зал міської бібліотеки під час навчального процесу впродовж навчального року від 08:00 до 14:00;
Зазначається, що керівники магазинів і закладів громадського харчування мають право вимагати у відвідувачів документи, що засвідчують особу від 22:00 до 06:00. А у самих закладах мають бути інформаційні таблички про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів людям, які не досягли 18 років.
Крім того, поліція району повинна контролювати перебування дітей шкільного віку та студентів віком до 18 років на вулицях та у закладах громадського харчування чи розважальних закладах міста.
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