У Миколаївській області запровадили комендантську годину: список обмежень і на кого вони будуть поширюватися

У Миколаївській області запровадили комендантську годину: список обмежень і на кого вони будуть поширюватися

Дітям заборонено відвідувати кафе, бари та ресторани після 21:00.

У Первомайську Миколаївської області для дітей і підлітків до 18 років запровадили комендантську годину. Відповідне рішення ухвалили, щоб убезпечити життя неповнолітніх.

Про це повідомляє пресслужба Первомайської міськради.

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"Дітям без супроводу батьків в осінньо-зимовий період заборонено відвідувати розважальні заклади й заклади громадського харчування після 21:00. У весняно-літній період - після 22:00", - сказано в повідомленні.

Неповнолітнім заборонено:

відвідувати заклади громадського харчування та розважальних закладів після 21:00 із вересня до лютого включно й після 22:00 від березня до серпня включно;

відвідувати інтернет-кафе, комп'ютерні клуби, читальний зал міської бібліотеки під час навчального процесу впродовж навчального року від 08:00 до 14:00;

Зазначається, що керівники магазинів і закладів громадського харчування мають право вимагати у відвідувачів документи, що засвідчують особу від 22:00 до 06:00. А у самих закладах мають бути інформаційні таблички про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів людям, які не досягли 18 років.