У Миколаївській області збільшують тривалість комендантської години

З 1 жовтня на Миколаївщині комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00.

Від початку жовтня в Миколаївській області комендантська година стане на дві години довшою.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Із 1 жовтня на території Миколаєва та Миколаївської області комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00. Прошу роботодавців врахувати цю інформацію та у разі потреби змінити графіки роботи своїх колективів", - йдеться у повідомленні.

Раніше на території Миколаївської області комендантська година діяла з 23:00 до 05:00.

Нагадаємо, що після опівночі окупанти обстріляли Миколаїв з РСЗВ "Смерч" та ракетивної системи С-300.