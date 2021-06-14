У Миколаївській області зламався атракціон з людьми: травмувалися четверо осіб

Медики надали допомогу потерпілим: загрози їхнім життям немає.

У Вознесенську, Миколаївської області, троє людей травмувалися на атракціоні.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 14 червня.

Просто під час руху стався збій програми, відчинилися кріплення безпеки та піднялася огорожа, об яку почав битися маятник, де сиділи люди. Троє людей віком від 21 до 29 років отримали забої. Також постраждав 33-річний очевидець. Він порізався, коли розбив скло кабіни каси, аби зупинити некерований атракціон. Медики надали допомогу потерпілим: загрози їхнім життям немає.

Свідки твердять, що проблеми виникли через неуважність оператора. Коли стався інцидент, то він і касирка відразу втекли. Працівників атракціону розшукує поліція. Правоохоронці перевіряють документи й дозволи на встановлення каруселі.

Новини України: у Миколаївські області троє людей травмувалися на атракціоні

Як повідомлялося, на Волині колесо огляду переполохало відпочивальників. Коли ті піднялися на висоту, механізм зупинився. На висоті застрягли 12 людей: шестеро з них були діти. Колесо огляду спочатку підняло відпочивальників догори, але раптом зупинилося. Атракціон зупинився, бо зламалася деталь двигуна. Така попередня версія поломки колеса огляду у Луцьку - її озвучили в адміністрації парку.

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