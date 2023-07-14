У Миколаївській області знайшли тіла цивільних, розстріляних військовими РФ

Людей розстріляли торік на весні.
У Миколаївській області, у на деокупованій території Воскресенської громади правоохоронці виявили та ексгумували тіла двох чоловіків. Їх розстріляли російські військові під час окупації 2022-го.
Про це повідомила пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.
Зазначається, що у селі Степове під час огляду місцевості були знайдені тіла двох місцевих чоловіків 20 та 34 років. Їх навесні 2022-го розстріляли військові Російської Федерації.
Прокурори спільно зі слідчими та криміналістами здійснили ексгумацію. Тіла загиблих направили до Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи для дослідження.
"Встановлюються обставини, свідки та очевидці скоєння злочину. Триває виявлення та документування воєнних злочинів представників збройних сил РФ щодо цивільного населення на території Миколаївської області", — йдеться у повідомленні прокуратури.
У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".
Як повідомлялося, у поліції розповіли, скільки вбитих мирних жителів на Київщині досі не ідентифікували. Наразі не вдалося ідентифікувати 199 тіл українців. Також 300 жителів області вважаються зниклими безвісти.