У Миколаївській області знайшли тіла цивільних, розстріляних військовими РФ

У Миколаївській області, у на деокупованій території Воскресенської громади правоохоронці виявили та ексгумували тіла двох чоловіків. Їх розстріляли російські військові під час окупації 2022-го.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

Зазначається, що у селі Степове під час огляду місцевості були знайдені тіла двох місцевих чоловіків 20 та 34 років. Їх навесні 2022-го розстріляли військові Російської Федерації.

Прокурори спільно зі слідчими та криміналістами здійснили ексгумацію. Тіла загиблих направили до Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи для дослідження.

"Встановлюються обставини, свідки та очевидці скоєння злочину. Триває виявлення та документування воєнних злочинів представників збройних сил РФ щодо цивільного населення на території Миколаївської області", — йдеться у повідомленні прокуратури.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

Як повідомлялося, у поліції розповіли, скільки вбитих мирних жителів на Київщині досі не ідентифікували. Наразі не вдалося ідентифікувати 199 тіл українців. Також 300 жителів області вважаються зниклими безвісти.

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