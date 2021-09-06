У Миколаївській області зник чоловік на блакитному велосипеді: прикмети

У Миколаївській області зник чоловік на блакитному велосипеді: прикмети

Чоловік вже тиждень не виходить на зв’язок.

У Миколаївській області зник безвісти Мінейка Іван Олександрович 1957 року народження.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Чоловік 29 серпня поїхав з дому по вулиці Молодіжній у м. Баштанка на велосипеді марки "Аіст" блакитного кольору та до теперішнього часу його місцеперебування невідоме.

Прикмети: на вигляд 65-70 років, зріст 185- 190 см, худорлявої статури, очі карі, ніс прямий, волосся коротке чорного кольору з сивиною, вуса сиві.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть надати іншу корисну інформацію, повідомити до Баштанського районного відділу поліції за адресою: м. Баштанка, вул. С. Бойченка, 5 або за телефонами (05158) 2 71 56, 0 (93) 263 34 54, 102.

Нагадаємо, у Києві продовжують шукати дівчину, яка зникла майже півтора року тому.

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