У Миколаївській області зникла 16-річна дівчина: прикмети

Дівчинка вже два дні не виходить на зв’язок.

У місті Первомайськ 1 листопада 16-річна Анастасія Янович пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась. Наразі про її місцеперебування нічого невідомо.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

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Прикмети: зріст близько 160 см, середньої статури, волосся темне довге, очі сірі, смуглява.

Була одягнена: у чорну куртку, чорні джинси, бежеві кросівки, чорну бейсболку.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваної або надати іншу корисну інформацію, повідомити до Первомайського районного відділу поліції за адресою: м. Первомайськ, вул. Грушевського, 29 або за телефонами 068-314-29-49, 093-631-84-50, 099-136-27-34, 102.

Нагадаємо, що у Дніпрі знайшли мертвою 16-річну дівчину, яка вважалася зниклою безвісти.

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