У Миколаївській області зникла школярка: прикмети

Дитина не виходить на зв’язок з рідними.

У Миколаївській області розшукується 11-річна Прибелко Ганна Олександрівна.

Як повідомили у поліції, дівчина пішла з дому по вул. Потьомкінській і до цього часу її місцеперебування невідоме.

Прикмети: зріст 150 см, волосся темне, стрижка “каре”, очі карі.

Була одягнена у червону куртку, юбку та кросівки.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцеперебування неповнолітньої або надати іншу інформацію, повідомити до відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління (Центральний ВП) за адресою: вул. Декабристів, 8, тел. (0512) 53-12-71, 102.

Раніше стало відомо, що у Херсонській області поліція розшукує неповнолітню Мадонну Альохіну.

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