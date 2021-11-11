У Миколаївській області зникли двоє хлопців зі спецшколи (прикмети, фото)

Вихованці не виходять на зв'язок.
Директорка Широколанівської спеціальної школи звернулася до поліції і заявила про зникнення з території закладу двох неповнолітніх вихованців: Широкого Михайла Станіславовича 2008 р.н. та Білоуса Олександра Олександровича 2009 р.н.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Наразі місцеперебування підлітків невідоме.
Михайло Широкий був одягнений у куртку темно-сірого кольору, синю шапку, сірі штани, чорні кросівки.
Олександр Білоус був одягнений у куртку темно-синього кольору, чорні штани, шапку синього кольору, червоні кросівки.
Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцеперебування неповнолітніх або надати іншу інформацію, повідомити до відділення поліції №5 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 164 або за телефонами (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, 102.
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