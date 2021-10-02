У Миколаївській області зять облив бензином тещу та спалив її живцем

У Миколаївській області зять облив бензином тещу та спалив її живцем

Чоловік скоїв злочин під час сварки в стані алкогольного сп’яніння.

У суботу, 2 жовтня, у Снігурівці Миколаївської області 64-річний чоловік в стані алкогольного сп’яніння після сімейної сварки облив бензином свою 84-річну тещу та підпалив. Від отриманих опіків жінка померла. А від вогню ледве не згорів увесь будинок.

Про інцидент до відділення поліції № 2 Баштанського районного відділу повідомила 35-річна сусідка.

"На місце події прибули поліцейські, які затримали чоловіка, а рятувальники загасили пожежу та у будинку виявили тіло старенької. Поліцейські доставили зловмисника до відділку поліції, де слідчі за узгодженням із окружною прокуратурою затримали його у порядку ст. 208 КПК України", - повідомив відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за п. 4 ч. 2 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство" та проводять розслідування. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Раніше повідомлялося, що в Одесі чоловік роками ґвалтував дружину та дітей, а до цього вбив тещу.

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