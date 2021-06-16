У миколаївському порту спалахнула пожежа: що зайнялося

Загалом до гасіння залучалось 8 одиниць техніки та 36 осіб.

У середу, 16 червня, у Миколаєві ліквідовано займання транспортерної стрічки в галереї на території морського спеціалізованого порту. Наразі причина займання встановлюється. Постраждалих немає.

Про це повідомляє Telegram-канал ДСНС України.

"16 червня об 11:55 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території одного з об'єктів на вул. Айвазовського м. Миколаєва. На місце направлені відділення 5, 3, 4 державних пожежно-рятувальних частин та чергову зміну оперативно-координаційного центру", - йдеться у повідомленні.

Завдяки своєчасним та швидким діям добровільної пожежної команди об'єкта та рятувальників, пожежу транспортувальної стрічки причальної галереї о 12:25 локалізовано та о 12:45 - ліквідовано. Причина встановлюється. Постраждалих немає.

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