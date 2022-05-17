У Мін’юсті пояснили, чому так довго не могли заборонити Комуністичну партію

У Мін’юсті пояснили, чому так довго не могли заборонити Комуністичну партію

В Україні набуло законної сили рішення суду про заборону Комуністичної партії.

Окружний адмінсуд Києва припинив діяльність Комуністичної партії, але це рішення було оскаржене в апеляційному порядку, через що закон не набирав чинності.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

“Тільки минулого тижня ми отримали судове рішення - рішення апеляції - про заборону Комуністичної партії України. При тому, що вже минуло від 2015 року сім років судового розгляду. Хоча він був призупинений, але там було рішення Конституційного суду. Є закон, який забороняє комуністичну ідеологію, пропаганду, але менше з тим - 7 років маємо результат. З новим законом процедура буде швидшою: один місяць - на суд першої інстанції, один місяць - на апеляцію”, - сказав він.

"Закон про декомунізацію" був ухвалений Верховною Радою ще 2015 року. Ним передбачалось засудження комуністичного режиму і заборона пропаганди його символіки, але питання про заборону Комуністичної партії України (КПУ) мав вирішити суд. Окружний адміністративний суд міста Києва постановою 16 грудня 2015 року припинив діяльність КПУ, але це рішення було оскаржено в апеляційному порядку і не могло набрати чинності протягом майже семи років.

Напередодні в Україні остаточно заборонили Комуністичну партію.

“Увесь цей час Комуністична партія України продовжувала існувати і навіть отримувала членські внески, хоча й була усунена від виборчого процесу. Нещодавно Шостий апеляційний адміністративний суд завершив розгляд апеляційної скарги у цій справі і відмовив у її задоволенні, в результаті чого рішення суду про заборону Комуністичної партії України набрало чинності”, - зазначила представниця Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про заборону проросійських політичних партій.

Зокрема, законодавчий акт розширює перелік підстав для заборони політичної партії через суд. Відповідними підставами є виправдовування, визнання правомірним або заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом подання збройної агресії Російської Федерації та/або республіки Білорусь проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни.

Передбачається, що в разі заборони судом політичної сили майно, кошти та інші активи переходять у власність держави.

Чи законно продавати антикваріат із комуністичною символікою

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