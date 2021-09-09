У Мін'юсті виступили проти розміщення афганських біженців у колоніях Київської області

У Мін'юсті виступили проти розміщення афганських біженців у колоніях Київської області

Відомство запропонувало інші установи, зокрема Чернігівську та Кременчуцьку колонії.

Міністерство юстиції України відкинуло ідею розміщення біженців з Афганістану в закритих колоніях Київської області, запропонувавши інші установи.

Про це заступниця міністра юстиції Олена Висоцька повідомила в етері передачі "Право на Право" на телеканалі "Дом".

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Зауважимо, що раніше глава МВС України Денис Монастирський запропонував уряду розмістити афганських біженців в закритих установах пенітенціарної системи, зокрема переобладнати дві колонії на території Київської області.

"Ми на таку ініціативу вже відреагували. Мін'юст офіційно запропонував інші установи. Був запит від Міністерства внутрішніх справ, і Мін’юст запропонував колонії, наприклад, Чернігівську та Кременчуцьку", - розповіла Висоцька.

За словами заступниці міністра, Чернігівська і Кременчуцька колонії вже закриті, але ще не виставлені на продаж.

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"Вони не працюють не так давно. Це свідчить про те, що в цих колоніях теоретично набагато дешевше відновити життєдіяльність. Відновити системи опалення, водопостачання тощо. Тому запропонували саме їх", - пояснила вона.

Висоцька додала, що остаточного рішення щодо надання приміщень для біженців поки немає, "триває діалог".

"Мін'юст готовий допомогти в розв’язанні питання, але ми хочемо, щоб на наші аргументи також зважали та брали до уваги", - підсумувала заступниця міністра юстиції.

Раніше Міністерство закордонних справ Україні запевняло, що евакуація громадян із Афганістану продовжиться після 31 серпня. Маршрути можуть бути скориговані залежно від розвитку ситуації в аеропорту Кабула.

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