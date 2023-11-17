У Мінагрополітики сказали, чи є загроза нестачі продовольства в Україні

Наша країна може забезпечити свої потреби.

В Україні фактично завершена посівна кампанія озимих культур, яка складається з двох основних великих блоків. Раніше ще завершили посів олійної культури, це озимого ріпаку.

Про це в ефірі телемарафону сказав перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький.

"Якщо ми сфокусуємося на пшениці, то бачимо – площі перевищують 4 мільйони гектарів, тобто вони десь відповідають рівню, який був посіяний попереднього року. Що це означає? Що з такої площі в середньому може бути зібрано від 18 до 20 мільйонів тонн пшениці", – зауважив він.

Він нагадав, що наше внутрішнє споживання пшениці становить десь 6,5 мільйонів тонн на рік, це продовольчої й фуражної разом. Тобто посіяних площ достатньо, щоби як мінімум у 2,5-3 рази більше виростити пшениці, ніж наша внутрішня потреба.

"Наразі в цій частині якихось загроз суттєвих в продовольчій безпеці немає", – підсумував він.

Раніше йшлося про те, що Польща та України домовилися знайти спільне рішення щодо ембарго на зерно, що спричинило суперечку між двома країнами.

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