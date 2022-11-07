У Мінагрополітики заявили про зниження оптової вартості яєць: як змінилися ціни

В Україні оптові ціни на яйця знизилися на 10%.

Про це заявив заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

За його словами, ціни на яйця коливалися, зокрема, через підвищення попиту, скорочення поголів’я курей та виробництва яєць.

"Дисбаланс з яйцями був пов'язаний з кількома факторами в тому числі дуже низьким попитом влітку. Багато українців потім повернулося додому і виник цей дисбаланс. Виробники уже заклали суттєве збільшення поголів'я, але цей процес триває до 5 місяців від закладки до процесу, коли курка починає повноцінно нестися. Тому було зростання цін. Поки що роздрібні ціни залишаються високими, але оптові ціни вже цього тижня знизилися на 10%", - сказав Висоцький.

Він запевнив, що зниження цін відчують і споживачі. Крім того, Висоцький стверджує, що згодом ціна взагалі повернеться до ринково обгрунтованої.

Ціни на яйця

Зазначимо, що ціни на яйця останніми місяцями зросли у декілька разів та сягають 70-80 грн за десяток. А нещодавно в одному з магазинів Києва на прилавку помітили курячі яйця вартістю 281,60 грн за 10 штук.

Раніше українські виробники яєць зобов’язалися стабілізувати ціни. Уряд підтримає підприємців, щоб вони збільшили кількість курей та наростили виробництво.

Водночас аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин заявляє, що значне здешевлення яєць можливе очікується лише навесні наступного року в період відновлення сезону несучості курей.

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