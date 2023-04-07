У Мінцифри відповіли, чи роздаватимуть військові повістки через "Дію"

Повідомлення про справи в судах через сервіс вже надходять.

За допомогою застосунку "Дія" не планують повідомляти чоловіків про необхідність прийти до комісаріатів. Тобто, повісток таким чином не надсилатимуть.

Про це в інтервʼю на youtube-каналі "Розмова" повідомив керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифрі Мстислав Банік.

Він наголосив, що є визначенні законом способи, якими доставляються повістки і "Дії" там не буде.

"Ні, повістки не будуть приходити. Політична позиція, що Дія – це не сервіс роздачі повісток", – наголосив він та пояснив, що взагалі розмови про це зʼявилися, бо в "Дії" приходять судові сповіщення. Цю функцію запустили разом з державною судовою адміністрацією, адже в застосунку дешевше доставити сповіщення.

Також читайте Повістки через месенджери в Україні: чи зможуть запросити до військкомату через Telegram або Viber

Нагадаємо в березні 2023 року в Верховній Раді України запропонували розсилати повістки військовозобов'язаним через месенджери — Telegram, Viber та інші. В Мінцифри тоді відповіли, що на сьогодні це неможливо реалізувати технічно та юридично.

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