У Мінцифри назвали кількість українців, які вже згенерували COVID-сертифікати в "Дії"

У Мінцифри назвали кількість українців, які вже згенерували COVID-сертифікати в "Дії"

COVID-сертифікат в "Дії" можуть завантажити українці, які отримали різні вакцини.

У "Дії" понад 1,4 млн українців вже згенерували COVID-сертифікат.

Про це повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб, під час брифінгу 5 жовтня.

У Мінцифри зауважили, що послуга "COVID-сертифікати" у "Дії" оновлюється щотиждень-щодва тижні. І наразі українці, які отримали різні вакцини, також можуть згенерувати COVID-сертифікат.

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"На сьогодні понад 1,4 млн українців успішно згенерували COVID-сертифікати в "Дії", - повідомив він.

Як повідомлялося, в Україні розпочали тестування нові COVID-сертифікати в "Дії" - про результат ПЛР-тестування чи перенесення коронавірусу.

Від 24 вересня на порталі "Дія" можна згенерувати та роздрукувати COVID-сертифікат про вакцинацію. Як згенерувати документ: покрокова відеоінструкція.

Нагадаємо, керівників закладів охорони здоров’я, де підробляли "ковідні" свідоцтва, можуть відсторонити від роботи. МОЗ має намір звернутися із відповідною ініціативою до власників закладів охорони здоров’я, де були виявлені порушення. Якщо порушення буде виявлене повторно, МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії медичного закладу.

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