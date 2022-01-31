У Мінцифри повідомили, коли в "Дії" з’явиться сертифікат про бустерну дозу COVID-вакцини

У Мінцифри повідомили, коли в "Дії" з’явиться сертифікат про бустерну дозу COVID-вакцини

Щоб згенерувати новий COVID-сертифікат, треба буде подати запит у застосунку "Дія".

Бустерна доза вакцини проти коронавірусу з'явиться в "Дії" щойно МОЗ завершить всі технічні роботи зі своєї сторони. Очікується, що сертифікат про третю дозу буде доступний у застосунку, попередньо, до кінця тижня.

Про це сказали в Мінцифри в коментарі ТСН.ua.

"Бустерна доза вакцини буде відображена в наявних внутрішньому і міжнародному сертифікаті. Генерування сертифіката відбуватиметься за таким самим алгоритмом, як і зараз", - повідомили у Мінцифри.

Згенерувати сертифікат можна буде після того, як громадянин отримає бустерну дозу. Потрібно буде увійти до застосунку "Дія" і заново згенерувати свої сертифікати.

"Після цього вони оновляться і буде відображатися "третя доза" вакцини, а також змінений термін дії сертифіката на 270 днів", - додали у Мінцифри.

Допоки сертифікат про бустерне щеплення недоступний, всі вакциновані третьою дозою, можуть користуватися "зеленим" сертифікатом про повний курс щеплень. Варто наголосити, що обов’язковою підставою для отримання сертифікату є запис в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

До слова, раніше у МОЗ анонсували появу відповідних сертифікатів наприкінці січня.

Читайте також: