У Мінцифри пояснили, чому після кібератаки з'явилися оголошення про продаж персональних даних українців

У Мінцифри пояснили, чому після кібератаки з'явилися оголошення про продаж персональних даних українців

Українців закликають не панікувати через російські фейки.

У Міністерство цифрової трансформації вважають, що недавня кібератака на українські урядові сайти є частиною гібридної війни Росії.

Про це повідомили в неділю, 16 січня, у пресслужбі відомства.

"Станом на зараз можна сказати, що всі докази вказують на те, що за кібератакою стоїть Росія", – йдеться у повідомленні.

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У Мінцифри попередили, що Росія вкидатиме фейки про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та "злив" персональних даних українців. Поширенням такої інформації, вважають у відомстві, спецслужби РФ намагаються не лише залякати суспільство, а й дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу держсектора та підірвавши довіру українців до влади.

“Закликаємо українців не піддаватися паніці. Усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах. А оголошення про можливість купити дані, отримані після злому 14 січня, є аферою: шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року”, - запевняють у відомстві.

Нагадаємо, кібератака на сім десятків українських урядових сайтів у ніч проти п'ятниці, 14 січня, відбулася через злам інфраструктури комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування вебресурсів.

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