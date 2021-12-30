У Мінцифри пояснили, коли надійде "ковідна" тисяча тим, хто не встиг до Нового року подати заявку

У Мінцифри пояснили, коли надійде "ковідна" тисяча тим, хто не встиг до Нового року подати заявку

Віртуальну карту можна оформити і онлайн, і у відділенні банку.

Повністю вакциновані проти коронавірусу українці можуть отримати тисячу гривень у межах програми "єПідтримка" і протягом наступного року. Ті, хто не встиг у грудні подати заяву, зможуть зробити це протягом наступних місяців.

Про це повідомляють у Мінцифри.

За даними Мінцифри, заявки в "Дії" на отримання "ковідної" тисячі станом на кінець грудня подали понад 5,8 млн вакцинованих українців.

"єПідтримка" триватиме весь наступний рік. Якщо ви досі не встигли оформити заявку в Дії, ще матимете змогу це зробити. Тим, хто подаватиме заявки від сьогодні, кошти будуть нараховані вже у 2022 році. Механіка проста: генеруєш віртуальну карту, робиш кілька кліків — і за кілька днів гроші в тебе. Але організувати такий, на перший погляд, простий процес, було зовсім нелегко", - сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Очільник Мінцифри нагадав, що картку можна оформити і онлайн, і у відділенні банку. Заявка перевіряється за трьома пунктами: "зелений" сертифікат, рік народження та громадянство.

"Якщо все збігається, то ми віддаємо заявку в Мінекономіки, а вони вже нараховують кошти", - уточнив він.

Нагадаємо, у межах програми "єПідтримка", за якою вакциновані українці отримають по тисячі гривень, громадяни віком від 60 зможуть від січня витратити кошти на соціальні потреби. Йдеться про купівлю ліків.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що тисячу гривень від Зеленського отримають усі вакциновані українці, незалежно від того, коли вони отримували щеплення.

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