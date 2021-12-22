У Мінцифри пояснили, як вакцинованим за кордоном українцям отримати "ковідну тисячу"

У Мінцифри пояснили, як вакцинованим за кордоном українцям отримати "ковідну тисячу"

Українцям, які отримали COVID-щеплення за кордоном, треба звернутися до сімейного лікаря.

Вакциновані за кордоном українці можуть отримати "ковідну тисячу" у межах програми "єПідтримка".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу.

"Це системно запрацювало у всій країні – можливість внести сімейними лікарями інформацію про те, що ви отримали щеплення за кордоном, до електронної медичної системи. Після цього людина зможе згенерувати "ковідний" сертифікат в "Дії" і отримати послугу. Сьогодні є такий чіткий алгоритм", - сказав Федоров.

Крім того, очільник Мінцифри додав, що наразі до програми підключені шість банків, ще 13 – в процесі підключення. Федоров додав, що очікується збільшення таких банків. Також він допустив можливість того, що людям, які з певних причин не можуть розраховуватися онлайнкартками, почнуть видавати і пластикові картки.

До слова, прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявив, що українці, які вакцинувалися проти коронавірусу за кордоном, також повинні мати можливість отримати скористатися програмою "єПідтримка".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, у межах програми "єПідтримка", за якою вакциновані українці отримають по тисячі гривень, громадяни віком від 60 зможуть від січня витратити кошти на соціальні потреби. Йдеться про купівлю ліків.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що тисячу гривень від Зеленського отримають усі вакциновані українці, незалежно від того, коли вони отримували щеплення.

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