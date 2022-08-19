У Мінцифри розповіли, коли в "Дії" запрацює послуга розмитнення авто

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, коли в "Дії" запрацює послуга розмитнення авто.

Про це він повідомив 19 серпня в ефірі телемарафону.

"Послуга готова на 90% технічно. Попри те, що ще не ухвалений законопроєкт. Нова послуга полягає у тому, що не тільки вона відцифрована і це можна зробити онлайн - у кілька кліків розмитнити авто, яке ви купили за кордоном. А і в тому, що змінюється взагалі формула. Тобто немає суб'єктивних факторів, оцінок вартості розмитнення для митника - прибирається в корені вся корупція. Але для цього потрібно проголосувати і змінити цю формулу. Потрібно, щоб депутати підтримали законопроєкт, який розробив уряд і направив до парламенту. Зараз ми чекаємо на проведення комітету", - сказав Федоров та висловив сподівання, що нардепи проголосують за відповідний проєкт закону.

Тобто законопроєкт ще має розглянути профільний комітет Верховної Ради і тільки потім він потрапить до сесійної зали українського парламенту.

Варто зазначити, що окрім цієї послуги для водіїв в "Дії" ще незабаром запрацює шеринг автомобіля, а посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію ТЗ будуть доступні ще й англійською мовою.

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