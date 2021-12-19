У Мінцифрі розповіли, на що українці найбільше витрачають свою тисячу за вакцинацію

У Мінцифрі розповіли, на що українці найбільше витрачають свою тисячу за вакцинацію

Від 19 офіційно стартував проєкт щодо виплати 1000 гривень за вакцинацію.

Від 13 грудня в пілотному режимі стартував проєкт "єПідтримка" в "Дії", а офіційно - від 19 грудня. Станом на 19 грудня вже понад 3 млн українців успішно скористалися послугою.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За словами міністра, більшість із них уже отримали гроші у "Монобанку", "Альфа-банку" та "А-банку", які почали виплачути кошти раніше. Він зауважив, що клієнти інших банків, які приєдналися до проєкту, отримають обіцяну тисячу протягом 10 днів. Він також наголосив, що попередньо проєкт розрахований на один рік.

За кількістю витрачених грошей лідери категорій:

1. Книжки.

2. Кінотеатри (показник практично такий самий як і у книг).

3. Залізничний транспорт.

Нагадаємо, починаючи від 19 грудня, офіційно запущено проєкт "єПідтримка" в застосунку "Дія". Витратити тисячу гривень можна в театрах, кінотеатрах, музеях, книжкових магазинах, на квитки "Укрзалізниці" та внутрішні авіарейси. Також можна придбати квитки на концерти. Зняти гроші готівкою або переказати на іншу картку - не вийде.

До слова, у межах програми "єПідтримка" громадяни віком від 60 років зможуть від січня витратити кошти на купівлю ліків.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.