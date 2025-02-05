У Мінцифри розповіли, які нові цікаві функції з'являться у "Дії": перелік

На порталі та й у застосунку "Дія" з’явиться інтеграція ШІ, розширення сервісів для водіїв, е-консульство, е-нотаріат та нові цифрові послуги для громадян.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

Інтеграція ШІ

У "Дії" з’явиться ШІ-помічник, до якого українці зможуть звертатися за допомогою у випадку проблем з державними послугами. Для партнерів, які хочуть інтегрувати свої сервіси в "Дію", вже працює ШІ-чатбот "Наталка".

Сервіси для водіїв

"Дія" планує розширити можливості для водіїв, зокрема додати можливість перереєстрації автомобілів, зміни технічного паспорта та реєстрації авто після розмитнення.

еКонсул

Українці, що перебувають за кордоном, зможуть через "Дію" замовити закордонний паспорт, ID-картку, посвідчення водія, картку платника податків і отримати їх на місці перебування.

еНотаріат

Заплановано впровадження електронної системи, яка об'єднає всі нотаріальні процеси в єдину цифрову платформу.

Зміна прізвища

Для тих, хто змінює прізвище, з'явиться комплексна послуга для переоформлення всіх документів.

Цифровізація послуг, пов’язаних зі смертю

На першому етапі з’являться послуги для отримання свідоцтва про смерть, реєстрації смерті в державних реєстрах та оформлення допомоги на поховання.

Нагадаємо, за 5 років існування у "Дії" з'явилося понад 40 сервісів та 130 послуг. Також ми писали про те, що у "Дії" тепер доступні пенсійні посвідчення.

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