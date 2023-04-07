У Мінцифри розповіли, які нові послуги скоро з'являться "Дії"

У Мінцифри розповіли, які нові послуги вже невдовзі з'являться в "Дії".

У застосунку "Дія" скоро з'являться нові корисні для українців послуги. Зокрема, йдеться про водіїв.

Про це розповів керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік на YouTube-каналі "Розмова".

За його словами, у Дії має з'явитися послуга "розмитнення". Також буде доступна заміна посвідчення водія і скасування належного користувача.

Слід зазначити, що належний користувач – це людина, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить. Відтепер, за словами Баніка, можна буде не лише призначити належного користувача, але й скасувати.

Крім того, послуги в Дії дозволять водіям відмовитися від пластикового посвідчення водія.

"Це маленький крок для Дії та великий для всіх. Можна відмовитися від пластикового (посвідчення – ред.), – сказав Банік.

Він нагадав, що у 2019 році була запущена можливість мати цифрове водійське посвідчення, якщо зареєстрований у Дії.

"Наступний крок МВС – ти можеш вибрати пластик як опцію", – сказав Банік.

Нагадаємо, керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифрі Мстислав Банік також розповів, що за допомогою застосунку "Дія" не планують повідомляти чоловіків про необхідність прийти до комісаріатів. Тобто, повісток таким чином не надсилатимуть.

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