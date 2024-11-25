Можуть бути заброньовані за загальним порядком – в Мінекономіки спростували заяву нардепа

Зокрема, працевлаштовані після 18 травня 2024 року, можуть бути заброньовані за загальним порядком

У відомстві зауважили, що військовозобов’язані працівники, які працевлаштувалися після 18 травня 2024 року можуть бути заброньовані за загальним порядком, як і інші.

Роз’яснення надали у Міністерстві економіки після поширення інформації у ЗМІ про те, що нібито працевлаштовані після 18 травня цього року військовозобов'язані не зможуть отримати бронювання від призову, передає РБК-Україна.

Як повідомили у Мінекономіки, працівники критично важливих підприємств, які були працевлаштовані після 18 травня 2024 року, зможуть отримати бронювання від мобілізації. Це відбудеться за загальним порядком.

Зокрема, за новим порядком про бронювання, критично важливе підприємство може забронювати працівника, якщо він:

перебуває на військовому обліку, вчасно оновив військово-облікові дані та не є у розшуку;

офіційно працевлаштований на підприємстві;

має нараховану зарплату понад 20 тисяч гривень.

У відомстві зазначили, що жодних вимог щодо дати працевлаштування працівника у нових вимогах до бронювання немає.

Зокрема, порядок бронювання передбачає, що 18 травня 2024 року є датою, станом на яку фіксується кількість працівників на підприємстві для бронювання. Це дозволить підприємствам не зменшувати чисельність працівників, що будуть заброньовані (безвідносно до конкретних працівників). Ця норма діяла та у попередній редакції порядку про бронювання.

Зокрема, у відомстві наводять приклад: на підприємстві станом на 18 травня 2024 працювало 100 військовозобов’язаних. Заброньовано 50 працівників. З 18 травня 2024 до 1 грудня 2024 внаслідок призову до ЗС України 20 військовозобов’язаних (з числа не заброньованих). Не зважаючи на зменшення чисельності військовозобов’язаних до 80 осіб – бронюванню будуть підлягати 50 осіб (50% від 100, а не від 80).

Нагадаємо, раніше народний депутат Богдан Кицак заявляв, що для бронювання працівник повинен бути офіційно працевлаштований на підприємстві до 18 травня 2024 року. Якщо людина влаштується на роботу після цієї дати, то вона не матиме права на відстрочку.

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