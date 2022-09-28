У Міненерго готуються до ударів Росії по критичній інфраструктурі України

Штаб з ліквідації наслідків воєнної надзвичайної ситуації, який працює при Міненерго опрацював механізми оперативного відновлення енергопостачання в разі обстрілів Росією об’єктів критичної інфраструктури.

При Міненерго діє Штаб з ліквідації наслідків воєнної надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах. До його складу також входять уповноважені представники Мінінфраструктури, ДСНС, Міноборони, ЗСУ, Держенергонагляду, енергетичних компаній.

Про це йдеться в повідомленні Міненерго.

"Цей штаб працює фактично 24/7. Ми опрацювали механізми оперативного врегулювання кризових ситуацій. Завершуємо аналіз наявного обладнання, необхідного для локалізації уражень інфраструктурних об'єктів внаслідок ворожих обстрілів", - розповів перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Наразі у електроенергетичних компаній перевіряють обсяги аварійних та дефіцитних запасів обладнання та матеріалів, об'єктів електричних мереж, обладнання яких може бути переміщено та використано на критично важливих об'єктах енергетичної інфраструктури. Крім того, у Міненерго слідкують за наявністю спеціалізованої техніки та автотранспорту, необхідних для ефективної ліквідації аварійних ситуацій внаслідок бойових дій. Розробляється узагальнений електронний реєстр з цією інформацією.

Крім того, оператори систем розподілу та системи передачі сформували перелік найбільш пріоритетного обладнання, необхідного для оперативної ліквідації аварійних ситуацій. Перелік буде відпрацьований в рамках робочої групи Міненерго з розподілу гуманітарної допомоги, отриманої від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутню зиму, що "стане викликом" не лише для України, адже Росія може завдати ударів по електромережі країни.

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