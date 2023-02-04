У Міненерго назвали три області з найскладнішою ситуацією з відключенням світла

У міністерстві також розповіли про прогноз дефіциту потужностей на 4 лютого.

У зв’язку з бойовими діями та атаками рсосіян про критичній інфраструктури, найскладніша ситуація зі знеструмленнями спостерігається у Донецькій, Херсонській і Харківській областях. Найбільша частка відключених споживачів через дефіцит генерувальної потужності та мережеві обмеження – у Волинській, Одеській і Чернівецькій областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Там також зазначили, що у суботу, 4 лютого, ситуація з електропостачанням продовжує поліпшуватись. Так, через зниження попиту на електричну енергію у вихідний день, а також увімкнення після ремонтів блоків теплової генерації, очікуваний дефіцит електричної потужності на вечірній максимум становитиме до 12 % від потреби.

"Обмеження споживання електроенергії здійснюється НЕК «Укренерго» шляхом доведення до всіх операторів систем розподілу (ОСР) лімітів споживання, які діють упродовж доби. Кожний ОСР в межах доведеного ліміту у своїй області складає графіки погодинних відключень та інформує про це споживачів. У разі перевищення ліміту застосовуються аварійні відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Мешканці Одеси та району залишились без світла через аварію

За даними ДТЕК, вся Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені. На підстанції сталася друга за останню добу масштабна аварія. Без світла залишилися Приморський, Малиновський і Суворовський райони Одеси, а також села поблизу.

Через відсутність електропостачання припинили курсувати трамваї та тролейбуси. В "Укренерго" наразі не можуть точно сказати, коли світло повернеться.

Також днями стало відомо, що в Одеській області можуть почати в ручному режимі вимикати та вмикати будинки, які розташовані на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури.

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