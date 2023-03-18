У Міненерго попередили про можливі відключення світла у двох областях: де та яка причина

Енергосистема України працює без обмежень, відключення можливі у двох областях.

У суботу, 18 березня, енергосистема України працює без обмежень, у системі є запас потужності. Однак у Житомирській та Київській областях можливі відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Як розповів міністр енергетики Герман Галущенко, ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Генерація повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії в усіх областях.

"Водночас через ремонтні роботи на об'єктах мереж можливі певні тимчасові обмеження постачання електроенергії в Житомирській та Київській областях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в "Енергоатомі" розповіли, чи плануються відключення світла найближчим часом.

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