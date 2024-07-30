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У Міненерго потішили заявою про відключення світла 30 липня

У Міненерго потішили заявою про відключення світла 30 липня

Лампочка / Фото: pixabay.com

Планових відключень електроенергії цього дня не буде.

Відключень світла в Україні 30 липня не буде, графіки не застосовуватимуться.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

У відомстві зазначили, що ворог продовжує обстріли енергетичної інфраструктури у прифронтових та прикордонних регіонах. Незважаючи на це, 30 липня не планується задіювати графіки відключень електроенергії.

"Сьогодні планові відключення електроенергії не проводитимуться. Про будь-які зміни дізнавайтесь на офіційних сайтах ваших обленерго", – вказали в Міненерго.

Водночас там закликали ощадливо споживати електроенергію. Адже завдяки цьому енергетики можуть тримати енергосистему у стабільнішому стані.

До слова, напередодні в "Укренерго" закликали українців звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері. Там зазначили, що "ця звичка всім нам знадобиться восени і взимку".

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