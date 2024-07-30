У Міненерго потішили заявою про відключення світла 30 липня

Планових відключень електроенергії цього дня не буде.
Відключень світла в Україні 30 липня не буде, графіки не застосовуватимуться.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.
У відомстві зазначили, що ворог продовжує обстріли енергетичної інфраструктури у прифронтових та прикордонних регіонах. Незважаючи на це, 30 липня не планується задіювати графіки відключень електроенергії.
"Сьогодні планові відключення електроенергії не проводитимуться. Про будь-які зміни дізнавайтесь на офіційних сайтах ваших обленерго", – вказали в Міненерго.
Водночас там закликали ощадливо споживати електроенергію. Адже завдяки цьому енергетики можуть тримати енергосистему у стабільнішому стані.
До слова, напередодні в "Укренерго" закликали українців звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері. Там зазначили, що "ця звичка всім нам знадобиться восени і взимку".
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