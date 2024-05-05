У Міненерго пояснили, навіщо Росія поновила обстріли енергетичної інфраструктури

Київ комунікує з усіма країнами, які можуть негайно надати допомогу для проведення ремонтів.

Російські загарбники знову почали обстрілювати енергетичну інфраструктуру, що може свідчити про зміну політичної та економічної ситуації.

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Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в етері телеканалу "Ми — Україна".

"Чому вони зараз вирішили масштабувати це на всю країну? Я думаю, що, по-перше, це те, що економіка показала зростання за останній рік стабільного постачання електроенергії", - припустив чиновник.

Також, на думку міністра, можуть існувати інші фактори, серед яких спроби Кремля зірвати проведення першої зустрічі щодо української формули миру у Швейцарії.

"Можливо — саміт миру. Це те, що ми стабільно рухаємося вперед. Я думаю, що це є однією з причин цього", - озвучив думку Галущенко.

Говорячи про допомогу з боку країн Заходу, він заявив, що обладнання для їх ремонту від європейських країн вже в дорозі.

"Литва вже багато зробила, і зараз в процесі. Але не тільки Литва — майже всі наші сусідні країни (допомагають Україні), також Німеччина", - сказав чиновник.

Міністр додав, що Київ комунікує з усіма країнами, які можуть негайно передати необхідне для проведення ремонту устаткування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міненерго відповіли, чи варто купувати генератори зиму.

Крім того, ми раніше інформували, що у Міненерго відповіли, чи є загроза віялових відключень світла по всій країні: відповідь Міненерго.

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