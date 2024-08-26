У Міненерго прокоментували масовану атаку: "Ситуація складна"

Армія РФ знову тероризує всю Україну ракетами. Під прицілом енергетика.

Про це написав міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ворог не залишає планів позбавити українців світла"

Оператор системи передачі терміново ввів режим екстренних відключень електроенергії.

"Ситуація складна, наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією"

Нагадаємо, за вказівкою "Укренерго" 26 серпня застосовуються екстрені відключення світла. Через це було прийняте рішення розгорнути "Пункти Незламності" по місту Києву.

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