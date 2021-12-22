У Міненерго прокоментували можливість відключення опалення на новорічні свята

За словами міністра, на цій темі дуже багато маніпуляцій.

Міністр енергетики Герман Галущенко прокоментував можливість відключення тепла у домівках українців на новорічні свята через брак газу.

Про це він сказав журналістам 22 грудня під час першого пуску нового гідроагрегата Ташлицької ГАЕС (Миколаївська область), пише "УНІАН".

"Я про це чув. Я попросив, щоб надали цифри. НАК "Нафтогаз" запевняє, що контракти укладені (з теплокомуненерго) і об'єми будуть доведені ті, які потрібно. На жаль, дуже багато маніпуляцій на цій темі", - наголосив очільник Міненерго.

Варто зазначити, що раніше міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання "Укртеплокомуненерго" заявила, що мешканці багатьох українських міст можуть залишитись без тепла на новорічні свята через брак газу у підприємств теплокомуненерго.

Нагадаємо, напередодні міністр енергетики також запевнив, що цього опалювального сезону тарифи на електроенергію для населення змінюватися не будуть. А прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше запевнив, що протягом поточного опалювального сезону тарифи на газ, тепло, електроенергію змінюватись не будуть.

Читайте також: