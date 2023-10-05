У Міненерго розповіли, чи готові енергоблоки до зими і як захищатимуть їх від обстрілів

Ремонт 7 енергоблоків атомної генерації в Україні завершили, а до початку зимового сезону планують відремонтувати ще два.

Про це під час телемарафону повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

"Ми завершили ремонти 7 енергоблоків атомної генерації, до початку зими повинні завершити 2 останні. Так, щоб у нас на початок зими вся атомна генерація, всі блоки... були в роботі протягом всього опалювального сезону", - заявила Гринчук.

За її словами, із тепловою генерацією ситуація тотожна.

"Кожного тижня в нас теплові блоки виходять з ремонтів і вже приєднуються в систему. Так само і по всім іншим видам генерації", - додала вона.

Щодо захисту енергосистеми від обстрілів заступниця міністра розповіла про підготовку укриттів.

"Найкращим захистом для енергетичних об’єктів, в тому числі, є системи протиповітряної оборони. Звичайно, ми працюємо і над пасивним захистом. Мається на увазі укриття основних енергооб’єктів, обладнання біг-бегами, габіонами... такими засобами, які могли би захистити в першу чергу від осколкового попадання", - розповіла заступниця міністра.

Тим часом експерт "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак сказав, що росіяни не збільшать удари по енергосистемі восени 2023-го порівняно з минулорічними атаками.

В МВС так само склали план дій у разі блекаутів в Україні.

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