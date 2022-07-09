У Міненерго розповіли, чи зміниться мінімальна температура у домівках наступного опалювального сезону

В Кабміні наразі аналізують досвід європейських держав щодо мінімальної температури у помешканнях.
У Міністерстві енергетики розглядають можливість зменшення у наступному опалювальному сезоні мінімальної температури у житлових приміщеннях порівняно з минулорічними показниками.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Питання про зменшення обговорюється. В умовах війни, якщо є можливість економити ресурси, ми це підтримуємо", - зазначив він.
Нагадаємо, в уряді повідомили, чи варто чекати на віялові відключення взимку.
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