У Міненерго розповіли, чи зміниться мінімальна температура у домівках наступного опалювального сезону

В Кабміні наразі аналізують досвід європейських держав щодо мінімальної температури у помешканнях.

У Міністерстві енергетики розглядають можливість зменшення у наступному опалювальному сезоні мінімальної температури у житлових приміщеннях порівняно з минулорічними показниками.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Питання про зменшення обговорюється. В умовах війни, якщо є можливість економити ресурси, ми це підтримуємо", - зазначив він.

Нагадаємо, в уряді повідомили, чи варто чекати на віялові відключення взимку.

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