У Міненерго розповіли про наслідки ракетної атаки 16 грудня: скільки енергетичних об'єктів пошкоджено

У Міненерго розповіли деталі щодо пошкоджень української енергетики внаслідок чергової масованої ракетної атаки по Україні 16 грудня.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, росіяни пошкодили орієнтовно дев'ять об'єктів генерації. Крім того, було обмежено потужності атомних станцій.

Про це Галущенко сказав в ефірі телемарафону.

"Те, що ми вже бачимо, є пошкодження близько дев'яти об'єктів генерації. Наразі ми ще верифікуємо пошкодження. Відповідно, пошкоджені підстанції, які передають електроенергію, що призвело до обмеження виробництва насамперед атомної генерації", - розповів міністр.

За його словами, наразі комунальники виїхали до місць влучань і фіксують наслідки обстрілів.

"Зараз ми спробуємо максимально швидко додати атомні станції до системи", - додав Галущенко.

Міністр розповів, що російські окупанти вдарили не лише по генерації, а й по об'єктах розподілу електроенергії. Галущенко наголосив, що це "чергова терористична атака".

Водночас чи не найскладніша ситуація зараз у Харкові: "Я не хочу називати об'єкти, в які відбулися попадання, намагатимемося якнайшвидше їх відновити".

"Прошу громадян із розумінням поставитися до аварійних відключень і запевняю, що ми зробимо все і навіть більше, щоб якнайшвидше відновитися", - наголосив очільник Міненерго.

Раніше в "Укренерго" розповіли, що внаслідок масованого ворожого ракетного удару 16 грудня по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи.

Нагадаємо, сьогодні, 16 грудня, РФ запустила близько 60 ракет по Україні. Вранці на аеродромі "Енгельс-2" спостерігалася активність російської стратегічної авіації. Через ракетні удари по енергетичним об’єктах в декількох областях України по всій країні вводяться аварійні відключення світла.

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