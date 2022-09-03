У Міненерго розповіли, скільки грошенят втратить Росія через нафтове ембарго ЄС

Початок дії нафтового ембарго ЄС зменшить нафтогазові доходи Росії щонайменше на 40% у 2023 році.

Своєю чергою, це призведе до скорочення видобутку нафти у РФ приблизно на 20% вже на початку наступного року.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Черговий цвях в домовину російської воєнної економіки. Сьогодні (2 вересня - ред.) країни G7 оголосили про готовність терміново впроваджувати обмеження на ціну російської нафти та нафтопродуктів", - зазначив Галущенко.

За його словами, Росія завжди була залежною від "нафтодоларів".

"У другому кварталі цього року її нафтогазові доходи склали близько половини надходжень до бюджету. Цьогорічні високі ціни на нафту живили російську казну навіть попри зменшення обсягів продажу, проте вже зараз ця тенденція змінюється", - зауважив міністр.

Галущенко переконаний, що початок дії нафтового ембарго ЄС зменшить нафтогазові доходи РФ щонайменше на 40% у 2023 році. Це, своєю чергою, призведе до скорочення видобутку нафти у Росії приблизно на 20% вже на початку наступного року.

Реалізація рішення щодо обмеження цін буде узгоджуватися з графіком шостого пакету санкцій Євросоюзу, який передбачає встановлення ембарго на нафту – від 5 грудня, на нафтопродукти – від 5 лютого.

"Солідарність світових лідерів, посилення санкційного тиску на росію, позбавлення її традиційних доходів поступово гальмують російську воєнну машину. Беззаперечне продовження та розширення обмежень на продаж російського викопного палива дозволить нарешті зупинити державу-терориста", - заявив Галущенко.

Нагадаємо, міністри фінансів країн-членів G7 ухвалили план щодо встановлення граничної ціни на російську нафту. Це позбавить президента РФ Володимира Путіна додаткових доходів для продовження війни проти України.

Початкова максимальна ціна нафти з РФ буде встановлена на рівні, що базується на низці технічних вхідних даних. Ціна буде визначена всією коаліцією до її запровадження в кожній юрисдикції.

Читайте також: