У Міненерго розповіли, як складатимуть графіки відключення світла

Графіки відключення світла мають бути складені таким чином, щоб споживачі рівномірно і максимально коротко перебували без електроенергії.

Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчукв ефірі телемарафону.

"Графіки потенційних відключень були нами розраховані ще влітку і доведені до кожного регіону... Ми врахували досвід попереднього року і основним принципом, за яким розроблялись ці графіки, це справедливість", - розповіла вона.

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Вона наголосила, що навіть якщо і доведеться відключати споживачів від електроенергії – це може бути тільки в разі якихось масштабних пошкоджень через атаки росіян.

"Ми розуміємо, що ці графіки мають бути складені так, споживачі рівномірно перебували без електроенергії", - додав він.

Нагадаємо, в Україні станом на зараз не збираються запроваджувати графіки відключення світла.

Додамо, якщо в Україні не буде на новорічні свята непередбачуваних ситуацій, свята ми пройдемо без блекаутів.

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