У Міненерго розповіли, яка насправді склалася ситуація із енергопостачанням

У Міністерстві енергетики спростували панічні заяви, що ширяться соціальними мережами та інтернет-ЗМІ, та запевнили, що ситуація з енергопостачанням складна, але контрольована.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Запроваджені аварійні та погодинні графіки відключення електроенергії дають можливість стабілізовувати енергосистему, проводити ремонтні та відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Міністерство енергетики звертається до українців з єдиним закликом: допоможіть енергетикам, зменшити навантаження на мережу. Маємо досягнути показника добровільного скорочення споживання кожною родиною на рівні 25%.

"Енергетики працюють над відновленням інфраструктури 24/7 і щодня повертають світло і тепло у домівки мільйонам споживачів. Зберігайте спокій і довіряйте енергетикам", - зазначили у Міненерго.

Нагадаємо, Росія 15 та 17 листопада влаштувала масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України. На всій території країни запровадили стабілізаційні та екстрені відключення електроенергії, що тривають досі.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок ракетних ударів росії по критичній інфраструктурі майже половина енергосистеми України виведена з ладу.

Дефіцит електроенергії: відключення світла поза графіком триватимуть далі

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