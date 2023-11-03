У Міненерго сказали, чи готова Україна до можливого газового блекауту

Наш ворог підступний, тож варто бути готовими до різних сценаріїв.

В Україні триває підготовка до опалювального сезону в умовах потенційних обстрілів з боку РФ. Йдеться не лише про електроенергетичний, а й про газовий складник.

Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю ТСН.

Важливо захистити інфраструктуру

Сьогодні значна увага приділяється посиленню нашої ППО. Проте залучають і певні конструкції, які зможуть допомогти захиститися від ударів.

"Це абсолютно фізичний захист, так званий пасивний захист, але який має спрацювати. Це передусім – захист від уламків, але й неможливість завдавати прицільних ударів по об'єкту", – пояснив Галущенко.

В Міненерго наголосили, що захищається не лише електроенергетична частина. Звісно ж, йдеться і про постачання газу, це стосується і газової інфраструктури.

"Тому, безумовно, ми готуємося", – підсумував міністр.

Нагадаємо, в газопостачальних компаніях України передбачено різні способи реагування на ймовірний тривалий блекаут взимку через ворожі обстріли енергетичних об’єктів. Газовики готові до роботи в умовах тривалої відсутності електропостачання.

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