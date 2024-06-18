У Міненерго спрогнозували, що буде зі світлом восени та взимку 

Нині говорити про те, якими можуть бути відключення в осінньо-зимовий період, дуже важко. Україна перебуває в активній фазі підготовки й намагається зробити все можливе і навіть більше для того, щоби взимку ці відключення були максимально короткими.

Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

"Сказати, що їх не буде – зараз дуже важко, тому що надзвичайно сильні були пошкодження. Уникнути відключень можливо нам і не вдасться, але ми робимо все можливе для того, щоби зробити їх максимально непомітними", – наголосила Гринчук.

Раніше енергетичний експерт констатував, що Україні щонайменше два роки доведеться жити в умовах дефіциту електроенергії. Істотно вплинути на ситуацію могло б повернення під контроль Запорізької АЕС в Енергодарі, що окупована ворогом.

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