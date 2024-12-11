У Міненерго відповіли, скільки триватимуть графіки відключень світла в Україні

Ремонти та введення додаткових об'єктів генерації дозволять зменшити кількість відключень, однак передбачити, чи вдасться відмовитися від віялових відключень взимку, зараз не можна.

Графіки відключення світла в Україні триватимуть щонайменше до кінця зими, якщо удари РФ по енергосистемі триватимуть.

Про це сказав заступник міністра енергетики Роман Андарак в коментарі для "Новини.Live" під час українсько-німецького бізнес-форуму в Берліні 11 грудня.

За його словами, енергосистема України працює на межі після останньої потужної атаки РФ. Якщо російські удари по об'єктах триватимуть, відмовитися від відключень не вдасться щонайменше до весни.

"Українцям доведеться жити в умовах графіків відключень світла принаймні до весни, якщо РФ не припинить атаки на українські енергетичні об'єкти", — сказав Андарак.

Чи скоротяться відключення світла до однієї черги на добу

За умови відсутності потужних обстрілів з боку країни-агресорки є шанс, що найближчими тижнями відключення електрики в Україні скасують взагалі.

"Ремонти відбуваються, але знову ж таки останніми днями була дуже потужна атака на генерацію східної частини України. Намагаються мої колеги відновити, відремонтувати тією мірою, якою можливо, але система працює на межі. Це не те, що ми маємо якісь резерви і їх не видаємо з системи. Система працює по максимуму, ми маємо збирати все, що є", — додав Роман Андарак.

Він не надав прогноз щодо стану енергосистеми, адже обстріли непередбачувані.

"У нас ще тривала зима попереду, треба запастися стійкістю... Ми намагатимемось зробити так, щоб цих графіків не було. Для цього є можливість і є перспективи", — додав Андарак.

Нагадаємо, 28 листопада Росія вкотре здійснила комбіновані атаки на Україну. Поцілила переважно в інфраструктуру енергетики країни. Влучання зафіксували у 10 областях.