У Міненерго відреагували на погрози Словаччини припинити імпорт електроенергії до України

Рішення уряду Словаччини зупинити постачання електроенергії до України у відповідь на припинення транзиту російського газу буде грубим порушенням європейських регуляцій.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону, повідомляє офіційний сайт Міненерго.

Він повідомив, що про погрози очільника словацького уряду уже поінформовано енергокомісара ЄС, ENTSO-Е та Енергетичне Співтовариство.

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“В України є механізм, як замінити цей [словацький] імпорт з іншими сусідами, які готові збільшити відповідні потужності. Такі переговори з партнерами уже було проведено”, - наголосив Галущенко.

Український міністр нагадав, що єдиною причиною імпорту електроенергії зі Словаччини є дії Російської Федерації, яка окупувала та знищила частину генеруючих потужностей.

“Треба розуміти, що імпорт електроенергії — це наслідок того, що Росія окупувала Запорізьку АЕС і системно уже 3 роки знищує генерацію в Україні”, - сказав він.

Галущенко також повідомив, що Україна виконала всі необхідні приготування, щоб забезпечити стабільне газопостачання споживачів в умовах повної зупинки транзиту російського природного газу у відповідності до інтересів національної безпеки.

“Ми проходили цілу низку стрес-тестів нашої газової системи для того, щоб бути впевненими, що після закриття транзиту ми зможемо функціонувати стабільно, забезпечуючи постачання газу до споживачів”, - зазначив міністр.

Він зазначив, що у питаннях транзиту російського газу позиція України завжди була відкрита і послідовна.

“Про те, що транзит зупиняється з 1 січня 2025 року, ми постійно комунікували. Тому в нас позиція не змінилася, ми готувалися до закінчення транзиту”, - додав Герман Галущенко.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його уряд розгляне питання про припинення постачання резервної електроенергії до України, якщо Київ зупинить транзит російського газу до Європи.

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