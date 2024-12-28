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У Міненерго відреагували на погрози Словаччини припинити імпорт електроенергії до України

У Міненерго відреагували на погрози Словаччини припинити імпорт електроенергії до України

Словаччина погрожує припинити імпорт електроенергії до України

Про заяву очільника словацького уряду уже поінформовано енергокомісара ЄС.

Рішення уряду Словаччини зупинити постачання електроенергії до України у відповідь на припинення транзиту російського газу буде грубим порушенням європейських регуляцій. 

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону, повідомляє офіційний сайт Міненерго.

Він повідомив, що про погрози очільника словацького уряду уже поінформовано енергокомісара ЄС, ENTSO-Е та Енергетичне Співтовариство.

“В України є механізм, як замінити цей [словацький] імпорт з іншими сусідами, які готові збільшити відповідні потужності. Такі переговори з партнерами уже було проведено”, - наголосив Галущенко. 

Український міністр нагадав, що єдиною причиною імпорту електроенергії зі Словаччини є дії Російської Федерації, яка окупувала та знищила частину генеруючих потужностей.

“Треба розуміти, що імпорт електроенергії — це наслідок того, що Росія окупувала Запорізьку АЕС і системно уже 3 роки знищує генерацію в Україні”, - сказав він.

Галущенко також повідомив, що Україна виконала всі необхідні приготування, щоб забезпечити стабільне газопостачання споживачів в умовах повної зупинки транзиту російського природного газу у відповідності до інтересів національної безпеки.

“Ми проходили цілу низку стрес-тестів нашої газової системи для того, щоб бути впевненими, що після закриття транзиту ми зможемо функціонувати стабільно, забезпечуючи постачання газу до споживачів”, - зазначив міністр.

Він зазначив, що у питаннях транзиту російського газу позиція України завжди була відкрита і послідовна.

“Про те, що транзит зупиняється з 1 січня 2025 року, ми постійно комунікували. Тому в нас позиція не змінилася, ми готувалися до закінчення транзиту”, - додав Герман Галущенко. 

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його уряд розгляне питання про припинення постачання резервної електроенергії до України, якщо Київ зупинить транзит російського газу до  Європи.

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