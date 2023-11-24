У Міненерго заявили, що РФ щодня атакує українську енергосистему

Російська Федерація щоденно атакує енергосистему України. Втім, наразі говорити про масовані удари поки зарано.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Можемо сказати, що зараз таких масованих атак, які були минулого року, поки не було. Тобто вони щоденно атакують енергосистему, це правда. Намагаються знищити максимальну кількість об'єктів, - сказав очільник Міненерго.

Він нагадав, що 2022-го першого масованого удару по енергетичній інфраструктурі України ворог завдав 10 жовтня, коли окупанти випустили близько сотні ракет по об'єктах генерації.

Цього року, за словами міністра, Україна має сильнішу ППО, ніж торік. Зокрема, Patriot, які дозволяють збивати аеробалістичні ракети "Кинджал".

"Усе, що можна було зробити максимально, нами зроблено", - сказав Галущенко.

Нагадаємо, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомляла, що в Україні ситуація з електроенергією погіршилася. В Україні деякі блоки електростанцій все ще перебувають у ремонті. Тому з початком морозів енергосистема зіткнулась з проблемами.

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